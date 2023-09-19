Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Irak başta olmak üzere, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Sahel'de kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için DEAŞ ve benzeri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Irak başta olmak üzere, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Sahel'de kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için DEAŞ ve benzeri örgütleri paravan olarak kullananların riyakarlıklarından bıktık, usandık.