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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Irak başta olmak üzere, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Sahel'de kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için DEAŞ ve benzeri...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Irak başta olmak üzere, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Sahel'de kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için DEAŞ ve benzeri örgütleri paravan olarak kullananların riyakarlıklarından bıktık, usandık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Irak başta olmak üzere, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Sahel'de kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için DEAŞ ve benzeri örgütleri paravan olarak kullananların riyakarlıklarından bıktık, usandık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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