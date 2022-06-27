Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız" AA / Ali Kemal Akan - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez... - Haberler

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