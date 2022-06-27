Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez...
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız"
AA / Ali Kemal Akan - Güncel