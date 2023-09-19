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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine en büyük tehdit, bu ülke üzerinde hesabı olan güçlerin güdümündeki terör...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine en büyük tehdit, bu ülke üzerinde hesabı olan güçlerin güdümündeki terör örgütlerine verilen açık destektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine en büyük tehdit, bu ülke üzerinde hesabı olan güçlerin güdümündeki terör örgütlerine verilen açık destektir"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Suriye Güncel Haberler

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