Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin Toprak Bütünlüğünün ve Milli Birliğinin Korunması En Büyük Temennimizdir"

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin, " Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın, Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı. İki lider külliyedeki özel görüşmeden sonra basın açıklaması yaptı. Karadağ ile ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan şunları söyledi:

"Karadağ'a en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Müteahhitlik alanında firmalarımız, Karadağ'da yaklaşık 500 milyon dolar değerinde 62 projeyi başarıyla tamamlamıştır. Firmalarımız özellikle altyapı, inşaat ve hizmet sektörlerine ilgilerini sürdürüyorlar. Bu ilginin bir neticesi olarak Karadağ doğrudan yatırımlarımızda 2023-2024 yıllarında rekor artış yaşanmıştır. Önümüzdeki dönemde 6. Karma Ekonomi Komisyon Toplantısı'na ev sahipliği yapacağız. Bu vesileyle iş insanlarımıza verdikleri destekten ötürü kıymetli dostum Cumhurbaşkanı Milatoviç'e milletim adına teşekkür ediyorum.

"Ülkemizde 150 binden fazla Karadağ kökenli vatandaşımız var"

Değerli basın mensupları Karadağ ile ekonomik ilişkilerimiz gibi beşeri ve kültürel münasebetlerimiz de hızla gelişiyor. Karadağ'da ikamet eden 25 bin vatandaşımıza ilave olarak ülkemizde 150 binden fazla Karadağ kökenli vatandaşımız var. Türk Hava Yolları'nın öncülüğünde hava yolu sektörümüz çok sayıdaki uçuşuyla Karadağ'ı adeta tüm dünyaya bağlıyor. Şüphesiz bu seferler aramızdaki turizm ilişkilerine de önemli katkı sağlıyor. TİKA'nın restorasyon, eğitim ve sağlık alanındaki projeleri, Yunus Emre Enstitüsü'nün kültür sanat faliyetleri de ilişkilerimizin önemli boyutundadır. TİKA, Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 30 milyon doları aşan 500'den fazla proje ve faliyet gerçekleştirdi. Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz ise kuruluşundan bu yana 2 bin 500'ü aşkın öğrenciye Türkçe eğitim verdi. Keza Türkiye bursları kapsamında da 500'den fazla Karadağ'lı kardeşimiz ülkemizde eğitimlerine devam ettiler.

"Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasını ümit ve arzu ediyoruz"

Kıymetli basın mensupları, Kuzey'den Güney'e kadar ülkemizin geniş çevresinde barışın, huzurun ve istikrarın korunmasına büyük önem atfediyoruz. Hem bizi hem de Karadağ'ı olumsuz etkileyen Rusya-Ukrayna savaşının başından beri adil bir barışın tesis edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail'in saldırılarında da aynı ilkeli tutumumuzu muhafaza ettik. Lübnan'da sağlanan ateşkese olan desteğimizi de açıkça beyan ettik. Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasını ümit ve arzu ediyoruz. Bölgemizdeki yangının söndürülmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa dün olduğu gibi bugün de yapmaya hazırız.

"Orta Doğu'daki şiddet sarmalının Suriye'yi de etkisi altına alma ihtimaline dikkat çekiyorduk"

Son birkaç gündür komşumuz Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Gerek Dışişleri Bakanımız, gerekse Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız muhattaplarıyla sürekli temas halindeler, istişarelerini gerçekleştiriyorlar. Aslında uzun bir süredir Orta Doğu'da ki şiddet sarmalının Suriye'yi de etkisi altına alma ihtimaline dikkat çekiyorduk. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyit ve tescil etmiştir. Suriye ihtilafında ülkemizin duruşu, hassasiyetleri, temel öncelikleri ve savuna geldiği politikanın parametreleri bellidir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın, Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir. Ülkemizin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde sahadaki süreci anbean takip ve tahlil ediyor, bunlara halel getirecek herhangi bir farklı eylemin yaşanmaması adına gereken bütün tedbirleri alıyoruz."