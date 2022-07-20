Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyine) Yeni bir harekat konusu milli güvenlik endişelerimiz giderilmediği sürece gündemimizde yer almaya devam... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyine) Yeni bir harekat konusu milli güvenlik endişelerimiz giderilmediği sürece gündemimizde yer almaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'nin kuzeyine) Yeni bir harekat konusu milli güvenlik endişelerimiz giderilmediği sürece gündemimizde yer almaya devam edecek." AA / Eda Özdener - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Suriye Güncel Haberler

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