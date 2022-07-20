Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyine) Yeni bir harekat konusu milli güvenlik endişelerimiz giderilmediği sürece gündemimizde yer almaya devam...
AA - Eda Özdener - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyine) Yeni bir harekat konusu milli güvenlik endişelerimiz giderilmediği sürece gündemimizde yer almaya devam edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'nin kuzeyine) Yeni bir harekat konusu milli güvenlik endişelerimiz giderilmediği sürece gündemimizde yer almaya devam edecek."
AA / Eda Özdener - Güncel