Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyinde) Kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyinde) Kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar.

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'nin kuzeyinde) Kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyinde) Kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'nin kuzeyinde) Kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar. Bunu yemezler."

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Suriye Güncel Haberler

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