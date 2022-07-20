Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyinde) Kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar.
AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyinde) Kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'nin kuzeyinde) Kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar. Bunu yemezler."
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel