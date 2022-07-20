Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyinde) Kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyinde) Kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'nin kuzeyinde) Kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar. Bunu yemezler." AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Suriye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'nin kuzeyinde) Kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar. - Haberler

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