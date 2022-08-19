Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ile ileri seviyede adımları temin etmemiz gerek. Bu adımları atarak İslam dünyasının komşularımızla olan bu bölgesinde... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ile ileri seviyede adımları temin etmemiz gerek. Bu adımları atarak İslam dünyasının komşularımızla olan bu bölgesinde birçok oyunu biz bozarız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ile ileri seviyede adımları temin etmemiz gerek. Bu adımları atarak İslam dünyasının komşularımızla olan bu bölgesinde birçok oyunu biz bozarız." Güncel Kaynak: AA / Kemal Karadağ Recep Tayyip Erdoğan Suriye Güncel Haberler

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