Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye)Her kim bu süreci baltalamaya çalışırsa bunun faturasını öder. Kürtler nerede yaşarsa yaşasın bizim kardeşimizdir. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz"

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
