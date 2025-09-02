Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye)Her kim bu süreci baltalamaya çalışırsa bunun faturasını öder. Kürtler nerede yaşarsa yaşasın bizim kardeşimizdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye)Her kim bu süreci baltalamaya çalışırsa bunun faturasını öder. Kürtler nerede yaşarsa yaşasın bizim kardeşimizdir. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz"
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel