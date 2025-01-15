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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi kabul etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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