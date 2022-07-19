Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de) Siyasi çözümde ilerleme ve dönmek isteyenlerin kötü muameleye maruz kalmayacaklarından emin olması geri dönüşler... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de) Siyasi çözümde ilerleme ve dönmek isteyenlerin kötü muameleye maruz kalmayacaklarından emin olması geri dönüşler...

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'de) Siyasi çözümde ilerleme ve dönmek isteyenlerin kötü muameleye maruz kalmayacaklarından emin olması geri dönüşler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de) Siyasi çözümde ilerleme ve dönmek isteyenlerin kötü muameleye maruz kalmayacaklarından emin olması geri dönüşler için temel teşvik unsurlarıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'de) Siyasi çözümde ilerleme ve dönmek isteyenlerin kötü muameleye maruz kalmayacaklarından emin olması geri dönüşler için temel teşvik unsurlarıdır"

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Suriye Güncel Haberler

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