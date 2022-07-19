Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de) Siyasi çözümde ilerleme ve dönmek isteyenlerin kötü muameleye maruz kalmayacaklarından emin olması geri dönüşler...
AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de) Siyasi çözümde ilerleme ve dönmek isteyenlerin kötü muameleye maruz kalmayacaklarından emin olması geri dönüşler için temel teşvik unsurlarıdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'de) Siyasi çözümde ilerleme ve dönmek isteyenlerin kötü muameleye maruz kalmayacaklarından emin olması geri dönüşler için temel teşvik unsurlarıdır"
AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel