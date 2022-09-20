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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de hayata geçireceğimiz yerleşim yerleri projesi konusunda herkesin gerekli çabayı göstermesini, dayanışma...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'de hayata geçireceğimiz yerleşim yerleri projesi konusunda herkesin gerekli çabayı göstermesini, dayanışma...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de hayata geçireceğimiz yerleşim yerleri projesi konusunda herkesin gerekli çabayı göstermesini, dayanışma sergilemesini bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'de hayata geçireceğimiz yerleşim yerleri projesi konusunda herkesin gerekli çabayı göstermesini, dayanışma sergilemesini bekliyoruz"

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Suriye Güncel Haberler

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