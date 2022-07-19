Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de) Anayasa Komitesinin başarısızlığı Astana sürecinin başarısızlığı olarak görülmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de) Anayasa Komitesinin başarısızlığı Astana sürecinin başarısızlığı olarak görülmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'de) Anayasa Komitesinin başarısızlığı Astana sürecinin başarısızlığı olarak görülmektedir. Komitenin hızla somut sonuçlar elde etmesi temin edilmeli" AA / Serdar Açıl - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Suriye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'de) Anayasa Komitesinin başarısızlığı Astana sürecinin başarısızlığı olarak görülmektedir. - Haberler

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