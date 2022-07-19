Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de) Anayasa Komitesinin başarısızlığı Astana sürecinin başarısızlığı olarak görülmektedir. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de) Anayasa Komitesinin başarısızlığı Astana sürecinin başarısızlığı olarak görülmektedir.

AA - Serdar Açıl - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'de) Anayasa Komitesinin başarısızlığı Astana sürecinin başarısızlığı olarak görülmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de) Anayasa Komitesinin başarısızlığı Astana sürecinin başarısızlığı olarak görülmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'de) Anayasa Komitesinin başarısızlığı Astana sürecinin başarısızlığı olarak görülmektedir. Komitenin hızla somut sonuçlar elde etmesi temin edilmeli"

AA / Serdar Açıl - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Suriye Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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