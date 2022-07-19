Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de) Anayasa Komitesinin başarısızlığı Astana sürecinin başarısızlığı olarak görülmektedir.
AA - Serdar Açıl - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de) Anayasa Komitesinin başarısızlığı Astana sürecinin başarısızlığı olarak görülmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'de) Anayasa Komitesinin başarısızlığı Astana sürecinin başarısızlığı olarak görülmektedir. Komitenin hızla somut sonuçlar elde etmesi temin edilmeli"
AA / Serdar Açıl - Güncel