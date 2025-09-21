Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye Cumhurbaşkanı Şara) BM Genel Kurulu vesilesiyle Amerika'da, Türkevi'nde onlarla bir araya gelme fırsatımız olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye Cumhurbaşkanı Şara) BM Genel Kurulu vesilesiyle Amerika'da, Türkevi'nde onlarla bir araya gelme fırsatımız olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Suriye Cumhurbaşkanı Şara) BM Genel Kurulu vesilesiyle Amerika'da, Türkevi'nde onlarla bir araya gelme fırsatımız olacak. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız."

Kaynak: AA / İzzet Taşkıran - Güncel
