Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye Cumhurbaşkanı Şara) BM Genel Kurulu vesilesiyle Amerika'da, Türkevi'nde onlarla bir araya gelme fırsatımız olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye Cumhurbaşkanı Şara) BM Genel Kurulu vesilesiyle Amerika'da, Türkevi'nde onlarla bir araya gelme fırsatımız olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Suriye Cumhurbaşkanı Şara) BM Genel Kurulu vesilesiyle Amerika'da, Türkevi'nde onlarla bir araya gelme fırsatımız olacak. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız."
Kaynak: AA / İzzet Taşkıran - Güncel