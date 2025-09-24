Haberler

Erdoğan, Şara ile New York'ta Görüştü

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.

Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel
