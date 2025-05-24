Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İstanbul'da Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İstanbul'da Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi" denildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra görüşmede yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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