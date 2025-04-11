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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye’de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet el Şara ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

(ANTALYA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye'de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir görüşme gerçekleştirdği belirtildi. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı bildirildi. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'de yeniden kaos yaşanmasını isteyenlere fırsat verilmemesini memnuniyetle karşıladığını, gelecek yılların Suriye'de istikrarın, refahın ve huzurun yılları olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini, Suriye ile ticari ve ekonomik alanda iş birliğini canlandırmak için gayretlerin artırılması gerektiğini, diğer alanlarda da atılacak adımların değerlendirilebileceğini belirtti. Türkiye'nin Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini söyledi."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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