Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Telefonda Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındığı bildirildi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındığı bildirildi.

İsrail-İran arasındaki saldırılar sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın komşu ülke liderleri ile telefon trafiği sürüyor. Erdoğan son olarak Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in yol açtığı şiddet sarmalının bölgemizi tehdit ettiğini, Suriye'nin bu çatışma ortamının dışında kalmasının önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız İsrail saldırganlığının oluşturduğu mevcut ortamda terör örgütleri ve radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini de belirtti."

Kaynak: ANKA / Güncel
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