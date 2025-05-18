Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel