Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e Yükselen Takımların Temsilcilerini Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 sezonunda Süper Lig’e yükselen üç futbol kulübünün yönetici, teknik ekip ve futbolcularını kabul etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'e yükselen üç futbol kulübünün yönetici, teknik ekip ve futbolcularını kabul etti.

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.

Beştepe'de gerçekleşen buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren takımları tebrik ederek yeni sezonda başarılar diledi. Görüşmede futbolun gelişimi, altyapı yatırımları ve Türk futbolunun uluslararası arenadaki yeri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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