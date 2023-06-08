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Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u kutladı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u, taraftarını ve tüm Pendikli vatandaşlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Pendikspor Spor Güncel Haberler

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