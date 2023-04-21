Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sultanahmet Camisi) Bu emaneti inşallah daha asırlar boyunca yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak bir restorasyon...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sultanahmet Camisi) Bu emaneti inşallah daha asırlar boyunca yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak bir restorasyon gerçekleştirdik.