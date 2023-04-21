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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sultanahmet Camisi) Bu emaneti inşallah daha asırlar boyunca yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak bir restorasyon...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sultanahmet Camisi) Bu emaneti inşallah daha asırlar boyunca yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak bir restorasyon...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sultanahmet Camisi) Bu emaneti inşallah daha asırlar boyunca yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak bir restorasyon gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sultanahmet Camisi) Bu emaneti inşallah daha asırlar boyunca yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak bir restorasyon gerçekleştirdik."

Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Sultanahmet Camisi Güncel Haberler

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