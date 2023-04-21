CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SULTANAHMET CAMİİ'NİN İBADETE AÇILIŞI TÖRENİNDE KONUŞTU

5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Sultanahmet Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yeniden açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını da burada kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu eşlik etti.

"RESTORASYONUN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINI KALDIRACAKLARMIŞ"

"RESTORASYONU BİLE İFTİHAR VERİCİ BİR ESERDİR"

"YENİ NESİLLERE BIRAKACAK BİR RESTORASYON GERÇEKLEŞTİRDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Minarelere baktığımız zaman bu yükselen minareler bize ayrı bir gurur veriyor, Allah'a hamd olsun. Bu emaneti inşallah daha asırlar boyu yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak bir restorasyon gerçekleştirdik. Camimizde kılınacak namazların, edilecek duaların, okunacak Kuran-ı Kerimlerin, huzura kavuşacak gönüllerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz, gayret ediyor muyuz? Ben size inanıyorum, size güveniyorum ve inşallah sizlerle beraber, durmak yok, durmak yok, durmak yok" diyerek sözlerini noktaladı. Ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından dua okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile birlikte kurdele keserek Sultanahmet Camii'nin açılışını yaptı.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023