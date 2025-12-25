Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi" denildi.

Erdoğan, el Burhan'ı resmi törenle karşıladı.