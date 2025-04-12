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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci günündeki temasları kapsamında, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

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Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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