Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El-Burhan ile Görüştü

(ANKARA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrindeki Türkevi'nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile görüştüğü bildirildi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Sudan ile ilişkilerinin her geçen gün daha da geliştiğini ve iki ülke arasındaki dayanışmanın güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de giderek ağırlaşan insani krizi önlemek için yardım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini, Türkiye'nin Filistinli mazlumların yardımına koşmak için elinden geleni yaptığını belirtti."