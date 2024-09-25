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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan'ı Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu nedeniyle New York'ta bulunduğu sırada Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme basına kapalı olarak yapıldı.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

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