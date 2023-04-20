Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'daki Türk vatandaşlarının ve kurumlarının can ve mal güvenliğinin korunmasına dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'daki Türk vatandaşlarının ve kurumlarının can ve mal güvenliğinin korunmasına dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.