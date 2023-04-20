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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'daki Türk vatandaşlarının ve kurumlarının can ve mal güvenliğinin korunmasına dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'daki Türk vatandaşlarının ve kurumlarının can ve mal güvenliğinin korunmasına dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'daki Türk vatandaşlarının ve kurumlarının can ve mal güvenliğinin korunmasına dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'daki Türk vatandaşlarının ve kurumlarının can ve mal güvenliğinin korunmasına dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Sudan Güncel Haberler

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