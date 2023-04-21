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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış.

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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