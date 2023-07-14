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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN; ŞU ANDA BEKLENTİMİZ AB KANADINDAN BEKLENTİLERİN CEVABINI ALMAK

Güncel Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda beklentimiz Avrupa Birliği kanadından o beklentilerin cevabını almak" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda beklentimiz Avrupa Birliği kanadından o beklentilerin cevabını almak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Hz. Ali Camii'ne geldi. Burada Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlad

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği Kısıklı Güncel Haberler

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