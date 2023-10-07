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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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