Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Pençe Kilit Operasyonu'nda 45 terörist etkisiz hale getirildi'
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şu an itibariyle Pençe harekatında etkisiz hale getirilenlerin, öldürülenlerin sayısı 45'i buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şu an itibariyle Pençe harekatında etkisiz hale getirilenlerin, öldürülenlerin sayısı 45'i buldu. Maalesef bir şehidimiz daha var. Bir uzman çavuşumuz. Şehitlerimizin sayısı 3 oldu" dedi.
Erdoğan : "Temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Durmadan usanmadan terörle mücadelemizi sürdüreceğiz.Putin ve Zelenski ile bugün, yarın tekrar bir görüşme yapmayı planladık."
İhlas Haber Ajansı / Güncel