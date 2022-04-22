Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an itibarıyla Pençe Harekatı'nda öldürülenlerin sayısı 45'i buldu ve maalesef bir şehidimiz daha var. Şehitlerimizin sayısı...
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an itibarıyla Pençe Harekatı'nda öldürülenlerin sayısı 45'i buldu ve maalesef bir şehidimiz daha var. Şehitlerimizin sayısı böylece 3 oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an itibarıyla Pençe Harekatı'nda öldürülenlerin sayısı 45'i buldu ve maalesef bir şehidimiz daha var. Şehitlerimizin sayısı böylece 3 oldu."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel