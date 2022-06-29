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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ve Sanchez tarafından karşılandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ve Sanchez tarafından karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Madrid Zirvesi'nin yapılacağı yerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Madrid Zirvesi'nin yapılacağı yerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından karşılandı. Erdoğan daha sonra NATO Aile Fotoğrafı çekimine katıldı.


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