Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ve Sanchez tarafından karşılandı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Madrid Zirvesi'nin yapılacağı yerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Madrid Zirvesi'nin yapılacağı yerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından karşılandı. Erdoğan daha sonra NATO Aile Fotoğrafı çekimine katıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel