Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları kutladı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları kutladı

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'u canıgönülden tebrik ediyor, play-off mücadelesi verecek takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Sigorta, Güncel, Haberler

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