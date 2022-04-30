Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u, taraftarını ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u, taraftarını ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi...

AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u, taraftarını ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u, taraftarını ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u, taraftarını ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum"

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Güncel, Haberler

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