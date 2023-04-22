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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak üreticinin gelirini garanti altına alacak, arz güvenliğini temin edecek, gıdadaki fiyat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak üreticinin gelirini garanti altına alacak, arz güvenliğini temin edecek, gıdadaki fiyat...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak üreticinin gelirini garanti altına alacak, arz güvenliğini temin edecek, gıdadaki fiyat dalgalanmasının önüne geçeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak üreticinin gelirini garanti altına alacak, arz güvenliğini temin edecek, gıdadaki fiyat dalgalanmasının önüne geçeceğiz"

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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