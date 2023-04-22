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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz"

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Asgari Ücret Güncel Haberler

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