Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal medya) Yine bu platformlar vasıtasıyla milli bünyemizi tahrif ve tahrip eden sapkın akımların toplumumuza sirayet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal medya) Yine bu platformlar vasıtasıyla milli bünyemizi tahrif ve tahrip eden sapkın akımların toplumumuza sirayet etmeye başladığına şahit oluyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal medya) Yine bu platformlar vasıtasıyla milli bünyemizi tahrif ve tahrip eden sapkın akımların toplumumuza sirayet etmeye başladığına şahit oluyoruz"