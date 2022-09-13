Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal Konut Projesi) 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri bittiğinde, 3 milyon 750 bin insanımızı daha güvenli... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal Konut Projesi) 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri bittiğinde, 3 milyon 750 bin insanımızı daha güvenli yaşam alanına kavuşturmuş olacağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal Konut Projesi) 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri bittiğinde, 3 milyon 750 bin insanımızı daha güvenli yaşam alanına kavuşturmuş olacağız" Güncel Kaynak: AA / Aylin Dal Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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