Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal Konut Projesi) 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri bittiğinde, 3 milyon 750 bin insanımızı daha güvenli...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal Konut Projesi) 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri bittiğinde, 3 milyon 750 bin insanımızı daha güvenli yaşam alanına kavuşturmuş olacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal Konut Projesi) 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri bittiğinde, 3 milyon 750 bin insanımızı daha güvenli yaşam alanına kavuşturmuş olacağız"