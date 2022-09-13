Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal Konut Projesi) İnşallah attığımız bu adımla bu projemizin ülkemiz için yeni bir tırmanışa, yeni bir dirilişe vesile...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal Konut Projesi) İnşallah attığımız bu adımla bu projemizin ülkemiz için yeni bir tırmanışa, yeni bir dirilişe vesile olmasını diliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal Konut Projesi) İnşallah attığımız bu adımla bu projemizin ülkemiz için yeni bir tırmanışa, yeni bir dirilişe vesile olmasını diliyorum."
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel