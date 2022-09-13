Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal Konut Projesi) İnşallah attığımız bu adımla bu projemizin ülkemiz için yeni bir tırmanışa, yeni bir dirilişe vesile... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal Konut Projesi) İnşallah attığımız bu adımla bu projemizin ülkemiz için yeni bir tırmanışa, yeni bir dirilişe vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal Konut Projesi) İnşallah attığımız bu adımla bu projemizin ülkemiz için yeni bir tırmanışa, yeni bir dirilişe vesile olmasını diliyorum." Güncel Kaynak: AA / Ali Kemal Akan Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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