Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal konut projesi) Böylesine bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sosyal konut projesi) Böylesine bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal konut projesi) Böylesine bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal konut projesi) Böylesine bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title