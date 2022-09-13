Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal konut projesi) Böylesine bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal konut projesi) Böylesine bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal konut projesi) Böylesine bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır."
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel