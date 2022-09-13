Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal Konut Projesi) Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal Konut Projesi) Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal Konut Projesi) Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir."
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel