Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal Konut Projesi) Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir." Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal Konut Projesi) Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal Konut Projesi) Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir." Güncel Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sosyal Konut Projesi) Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir.' - Haberler

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