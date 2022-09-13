Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 250 sosyal konut arsası ve 10 bin iş yerini 2 yılda...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 250 sosyal konut arsası ve 10 bin iş yerini 2 yılda kullanıma sunmayı planlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 250 sosyal konut arsası ve 10 bin iş yerini 2 yılda kullanıma sunmayı planlıyoruz."
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel