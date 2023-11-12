Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorunun çözümü için en uygulanabilir önerileri sunan ülke Türkiye. Bölgedeki krizlerin, sorunların çözümü için kilit ülke...
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorunun çözümü için en uygulanabilir önerileri sunan ülke Türkiye. Bölgedeki krizlerin, sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorunun çözümü için en uygulanabilir önerileri sunan ülke Türkiye. Bölgedeki krizlerin, sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye."
Kaynak: AA / Güncel