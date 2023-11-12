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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorunun çözümü için en uygulanabilir önerileri sunan ülke Türkiye. Bölgedeki krizlerin, sorunların çözümü için kilit ülke...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorunun çözümü için en uygulanabilir önerileri sunan ülke Türkiye. Bölgedeki krizlerin, sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorunun çözümü için en uygulanabilir önerileri sunan ülke Türkiye. Bölgedeki krizlerin, sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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