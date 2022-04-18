Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son iki yılda 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6,3 milyon doz... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son iki yılda 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6,3 milyon doz...

AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son iki yılda 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6,3 milyon doz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son iki yılda 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6,3 milyon doz aşı hibesi yaptık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son iki yılda 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6,3 milyon doz aşı hibesi yaptık."

AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Haberler

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