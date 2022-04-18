Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son iki yılda 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6,3 milyon doz...
AA - Mümin Altaş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son iki yılda 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6,3 milyon doz aşı hibesi yaptık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son iki yılda 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6,3 milyon doz aşı hibesi yaptık."
AA / Mümin Altaş - Güncel