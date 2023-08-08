Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son haftalarda kimi Avrupa devletlerinde artık tahammül edilemez boyutlara varan İslam düşmanlığıyla mücadele için daha fazla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son haftalarda kimi Avrupa devletlerinde artık tahammül edilemez boyutlara varan İslam düşmanlığıyla mücadele için daha fazla çaba harcamamız gerekiyor.