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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son haftalarda kimi Avrupa devletlerinde artık tahammül edilemez boyutlara varan İslam düşmanlığıyla mücadele için daha fazla...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son haftalarda kimi Avrupa devletlerinde artık tahammül edilemez boyutlara varan İslam düşmanlığıyla mücadele için daha fazla çaba harcamamız gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son haftalarda kimi Avrupa devletlerinde artık tahammül edilemez boyutlara varan İslam düşmanlığıyla mücadele için daha fazla çaba harcamamız gerekiyor."

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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