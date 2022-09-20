Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son günlerde yeniden alevlenen savaşın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı temelinde sonlandırılması için... - Haberler

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