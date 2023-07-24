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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu terör örgütüyle, uzantılarıyla ve destekçileriyle mücadelemizi...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu terör örgütüyle, uzantılarıyla ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu terör örgütüyle, uzantılarıyla ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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