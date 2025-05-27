Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yürütülen Tahkikatları Olumlu Buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yürütülen tahkikatları olumlu bulduğunu ifade etti. Ülkenin safrasındaki taşlardan kurtulma adımının, Türkiye ve demokrasi açısından kazançlı olacağını belirtti. Bu açıklama, hükümetin yargı süreçlerine verdiği önemi ve ülkenin demokratik değerlerini güçlendirme çabalarını vurguluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde yürütülen tahkikatları gayet olumlu karşılıyoruz. Türkiye'yi safrasındaki taşlardan kurtaracak adımın kazananı ülkemiz ve demokrasimiz olacaktır"
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel