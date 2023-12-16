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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde özellikle bazı yabancı sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla ahlaki açıdan ciddi bir erozyon...

16 Aralık 2023 21:31 Güncelleme: 21:32 Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde özellikle bazı yabancı sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla ahlaki açıdan ciddi bir erozyon hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz.