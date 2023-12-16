Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde özellikle bazı yabancı sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla ahlaki açıdan ciddi bir erozyon...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde özellikle bazı yabancı sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla ahlaki açıdan ciddi bir erozyon hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde özellikle bazı yabancı sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla ahlaki açıdan ciddi bir erozyon hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz." - İSTANBUL